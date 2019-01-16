رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم يعقد اجتماعا مع الدكتور العاصمي

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عقد صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس الامناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم اليوم ، اجتماعاً مع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي بمكتبه بالوزارة جرى خلاله بحث تطوير كلية الباحة الاهلية للعلوم.

كما جرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للتعليم الاهلي الدكتور سعد بن سعود ال فهيد ومعالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين ومدير عام التعليم الاهلي الدكتور خالد الزمامي ، مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بكلية الباحة الاهلية للعلوم وسبل دعمها ، والاطلاع على أوضاع الكلية ووضع الطرق الاساسية للتعاون بين كل من وزارة التعليم وكلية الباحة الاهلية للعلوم وجامعة الباحة ، مقدماً سموه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ ومعالي نائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي ومعالي مدير جامعة الباحة وسعادة الدكتور سعد ال فهيد وكيل الوزارة للتعليم الاهلي والمجتمعون ، على اهتمامهم بالكلية وعلى ما ابداوه من تفهم وتعاون سوف يسهم في حل كافة الصعوبات التى ستجعل الكلية لتنهض من جديد بتخصصات حديثة تواكب رؤية المملكة 2030 وبما يخدم المصلحة العامة بمنطقة الباحة .

من جانبهم ابدى ممثلي الوزارة تجاوبهم لملاحظات سمو رئيس مجلس الامناء، كما طالب معالي نائب وزير التعليم بالوزارة بتكاتف الجهود من جميع الاطراف والتعاون الكامل مع الكلية وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة للرقي بجميع اعمالها .

رافق سموه خلال الزيارة والاجتماع منسق مجلس الامناء احمد بن حسن الزهراني.