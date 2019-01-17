لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟

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http://almnatiq.net/?p=681378
المناطق - الرياض

يزداد ظهور الشعر الأبيض كلما تقدم عمر الإنسان، وهناك عوامل مختلفة تؤثر على فقدان شعر الإنسان للونه الأصلي.

وتعد صبغة الميلانين مسؤولة عن لون الشعر والجلد، وتنتجها خلايا موجودة في بصيلات الشعر. وبعد سن الثلاثين، تبدأ هذه الخلايا الصبغية بالتلف تدريجيا، ما يسبب وصول كمية أقل من الصبغة للشعر. وعندما يتوقف وصول الصبغة إلى الشعر تماما، يصبح لونه أبيض.

ويبدأ إنتاج صبغة الميلانين بالانخفاض بمقدار 10-20% سنويا بعد الثلاثين من العمر. ولكن الشيب يظهر أحيانا قبل ذلك. وقد يكون سبب ذلك وراثيا، وحينها لا يمكن وقف هذه العملية.

كما يمكن أن يظهر الشيب نتيجة سوء التغذية، حيث تعاني خلايا صبغة الميلانين من نقص البروتين والفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن مثل النحاس والحديد والكالسيوم والزنك.

وعند تنظيم النظام الغذائي والعمل والاستراحة والتخلي عن العادات السيئة، تبدأ خلايا الصبغة بالعمل بصورة طبيعية، ويتوقف تغير لون الشعر، ويتساقط الشعر الذي تغير لونه مع مرور الوقت.

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