احدث الأخبار

صيف أستراليا يسجل حرارة قياسية في ديسمبر
أبرز المواد
 دور الـ16 من كأس آسيا.. من يواجه من؟
أبرز المواد
 فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته
منطقة عسير
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي
أبرز المواد
 نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات
منطقة الجوف
 ميليشيا الحوثي تستهدف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية
منطقة الجوف
 شاومي تطلق هاتفها الجديد بكاميرا فائقة! فيديو
أبرز المواد
 منسوبو مدينة سلطان الإنسانية يحتفون بزميلهم لاعب المنتخب
منطقة الجوف
 شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن
منطقة عسير
 البيئة والمياه والزراعة تقيم حملة تعريفية بالمنتجات العضوية في معارض الظهران
المنطقة الشرقية
 ماكرون: باقون في سوريا والعراق خلال 2019
أبرز المواد
صيف أستراليا يسجل حرارة قياسية في ديسمبر

صيف أستراليا يسجل حرارة قياسية في ديسمبر

أبرز المواد
دور الـ16 من كأس آسيا.. من يواجه من؟

دور الـ16 من كأس آسيا.. من يواجه من؟

أبرز المواد
فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

منطقة عسير
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

أبرز المواد

شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن

شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن
http://almnatiq.net/?p=681390
المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات الأمن باشرت فجر يوم السبت الموافق 1440/5/6 هـ، بلاغاً عن تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه في محطة وقود في محافظة بلقرن، ونقله بسيارة نقل صغير.

وأكد أنه تم على الفور اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات، التي أسفرت عن القبض على المتهم المتورط في الجريمة، واتضح أنه مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر.

وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط جهاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المُودَعة بداخله، وجرى إيقافه لإستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالة القضية للنيابة العامة.

روابط ذات صلة

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته
أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية

أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية
كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*