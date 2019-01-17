شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن

المناطق - عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات الأمن باشرت فجر يوم السبت الموافق 1440/5/6 هـ، بلاغاً عن تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه في محطة وقود في محافظة بلقرن، ونقله بسيارة نقل صغير.

وأكد أنه تم على الفور اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحريات، التي أسفرت عن القبض على المتهم المتورط في الجريمة، واتضح أنه مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثاني من العمر.

وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط جهاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المُودَعة بداخله، وجرى إيقافه لإستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالة القضية للنيابة العامة.