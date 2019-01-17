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منسوبو مدينة سلطان الإنسانية يحتفون بزميلهم لاعب المنتخب

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منسوبو مدينة سلطان الإنسانية يحتفون بزميلهم لاعب المنتخب

منسوبو مدينة سلطان الإنسانية يحتفون بزميلهم لاعب المنتخب
http://almnatiq.net/?p=681393
المناطق - الجوف

احتفى منسوبو مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية بزميلهم لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى ، و كرة السلة على الكراسي
المتحركة عبد الله بن حسن الفيفي ، و ذلك بمناسبة مساهمته و مشاركته المنتخب في تحقيق بطولة الخليج التاسعة و التي أقيمت منافساتها في دولة الكويت ، إضافة على المنجزات الأخرى في ألعاب القوى .
من جانبه ثمّن الفيفي لزملائه هذه المبادرة غير المستغربة ، مبينًا أنّ هذا الاحتفاء أتى ليبرهن مدى الترابط بين العاملين في المدينة ، و قدّم الفيفي شكره و تقديره لكافة الزملاء ، و شكر خاص للمدير التنفيذي للمدينة الأستاذ عبد الله بن زرعه ، ولإدارة التأهيل ممثلة بمديرة القسم السيدة ساديا مسباك والأستاذة منال سنبل و الأستاذ عبدالله الشامي ؛ على دعمهم اللامحدود و اهتمامهم الدائم و متابعتهم له أثناء تمثيله الوطن في كل المحافل .
و دعا الفيفي الله سبحانه و تعالى أن يغفر لأمير الإنسانية ؛ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز – يرحمه الله – و
يجازيه الخير و يسكنه الجنة ، والذي كان له الفضل بعد الله في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، و تذليل العقبات أمامهم ، و الذي اسهم بعد توفيق الله في تحقيق المزيد من الانجازات الوطنية في حياته ، و بعد وفاته يرحمه الله .

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