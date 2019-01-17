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وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية

وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية

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وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية

وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية
http://almnatiq.net/?p=681400
المناطق - الجوف

برعاية وحضور معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري، أقامت وكالة الجامعة للتطوير والجودة لقاءً جمع قادة الجامعة من وكلاء وعمداء ووكلاء كليات في شطري البنات والبنين، بهدف تهيئتهم لزيارة
المراجعة الخارجية الخاصة بالاعتماد المؤسسي، حيث استعرض وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف جوانب عدة بهذا الصدد، كالجدول الزمني المعد للزيارة، وأبرز ما يمكن تنفيذه قبل الزيارة وخلالها وبعدها.
وناقش الحضور مجمل المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها الزيارة ومتطلباتها، حيث اطّلعوا على مختلف المعايير والمحكَّات الخاصة بالاعتماد المؤسسي، فيما جاءت مداخلات قادة الجامعة مستوضحةً حول تفاصيل عدة يُنتظر أن تسهم في تجاوز الزيارة بنجاح، حيث أتمت الجامعة مختلف متطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي.
وخلال اللقاء أكد معالي مدير الجامعة على ضرورة بذل الجميع مزيداً من الجهد لتحقيق هذا الهدف، منوهاً بما بُذل في هذا المسار خلال السنوات الماضية وصولاً إلى اليوم، وداعياً الجميع إلى ترجمة هذا
الجهد في مجال الجودة إلى حصاد النجاح وتكريس استدامته، والحرص على استمرارية العمل بمفهوم الجودة كثقافة وأسلوب عمل في مختلف قطاعات الجامعة، منوهاً بمضي الدولة الرشيدة في دعم التعليم والمعرفة وبناء الإنسان، وأن على الجميع استحضار ذلك دوماً وترجمته على أرض الواقع من خلال تحقيق التميز والجودة في جميع الأعمال .

 

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