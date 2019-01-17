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نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات

نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات
http://almnatiq.net/?p=681409
المناطق - الجوف

تمكن فريق طبي بقسم جراحة العظام في مستشفى القريات العام من إجراء عملية تثبيت جراحي‫ بشريحة اعادة بناء مع براغي‬ لـمريض يبلغ من العمر 21 عاماً أُصيب بها جراء حادث مروري ، دخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج وعلى الفور قام الفريق الطبي بإجراء عملية عاجلة لعلاج الكسور ، حيث كانت الإصابة ‫كسر بالجوف المفصلي للحوض‬ الأيسر
وقد تم التثبيت الجراحي بشريحة إعادة بناء مع براغي ، علماً أنها من العمليات التي يتم إجرائها بالمستشفيات التخصصية الكبرى
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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