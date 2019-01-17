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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي
http://almnatiq.net/?p=681412
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإرهابي الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كينيا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا إثر نبأ العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد : ” بلغني خبر العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأُقَدِم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق، راجياً للمصابين الشفاء العاجل”.

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