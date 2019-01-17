احدث الأخبار

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته
منطقة عسير
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي
أبرز المواد
 نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات
منطقة الجوف
 ميليشيا الحوثي تستهدف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 وكالة التطوير والجودة بجامعة الجوف أقامت لقاءً لتهيئة قيادات الجامعة للمراجعة الخارجية
منطقة الجوف
 شاومي تطلق هاتفها الجديد بكاميرا فائقة! فيديو
أبرز المواد
 منسوبو مدينة سلطان الإنسانية يحتفون بزميلهم لاعب المنتخب
منطقة الجوف
 شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن
منطقة عسير
 البيئة والمياه والزراعة تقيم حملة تعريفية بالمنتجات العضوية في معارض الظهران
المنطقة الشرقية
 ماكرون: باقون في سوريا والعراق خلال 2019
أبرز المواد
 اللهيبي يفتتح لقاء الشؤون المدرسية بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 لماذا يظهر الشيب مع تقدم العمر؟
أبرز المواد
فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

منطقة عسير
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الكيني في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع بنيروبي

أبرز المواد
نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات

نجاح عملية تثبيت لكسر بالحوض لمواطن بمستشفى القريات

منطقة الجوف
ميليشيا الحوثي تستهدف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة

ميليشيا الحوثي تستهدف نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته
http://almnatiq.net/?p=681414
المناطق - عسير

في بادرة رائعة ، قطع مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي يرافقه فريق طبي وإداري ؛ مسافة 165 كلم تقريبا وذلك لزيارة الطفل طلال في منزل أسرته بمحافظة المجاردة ، وتهنئتهم بنجاح عملية ابنهم .

وكان الطفل طلال قد خضع مؤخرا لعملية جراحية نوعية ناجحة في مستشفى أبها للولادة والأطفال لتصحيح انحراف العمود الفقري لديه ، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة .

واطمأن الفريق الطبي والإداري على صحة طلال والذي يتمتع الآن بصحة جيدة ولله الحمد ، وقدموا التهنئة لأسرته ونقلوا لهم تحيات سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، مؤكدين أن العمل الصحي هو رسالة سامية لا تنتهي بزمان ولا تتقيد بمكان .

وتضمن الفريق كلا من نائب مدير المستشفى الدكتور هاشم الغامدي والمساعد المالي محمد شبلان والمدير الطبي الدكتور مهدي القرني .

روابط ذات صلة

شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن

شرطة عسير: القبض على مقيم سرق صراف آلي في بلقرن
أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية

أمين عسير يفاجئ بلدية بيشة بجولة تفقدية
كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

كلية الصيدلة بجامعة الملك خالد تقيم ملتقى طلاب وطالبات الامتياز بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*