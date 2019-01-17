فريق طبي من مستشفى الولادة والأطفال بأبها يقطع مسافة 165 كلم للاطمئنان على صحة “طلال” وتهنئة أسرته بنجاح عمليته

المناطق - عسير

في بادرة رائعة ، قطع مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي يرافقه فريق طبي وإداري ؛ مسافة 165 كلم تقريبا وذلك لزيارة الطفل طلال في منزل أسرته بمحافظة المجاردة ، وتهنئتهم بنجاح عملية ابنهم .

وكان الطفل طلال قد خضع مؤخرا لعملية جراحية نوعية ناجحة في مستشفى أبها للولادة والأطفال لتصحيح انحراف العمود الفقري لديه ، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة .

واطمأن الفريق الطبي والإداري على صحة طلال والذي يتمتع الآن بصحة جيدة ولله الحمد ، وقدموا التهنئة لأسرته ونقلوا لهم تحيات سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، مؤكدين أن العمل الصحي هو رسالة سامية لا تنتهي بزمان ولا تتقيد بمكان .

وتضمن الفريق كلا من نائب مدير المستشفى الدكتور هاشم الغامدي والمساعد المالي محمد شبلان والمدير الطبي الدكتور مهدي القرني .