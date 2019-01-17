دور الـ16 من كأس آسيا.. من يواجه من؟

المناطق - الرياض

انتهت مساء الخميس مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، لتتضح معالم مباريات دور الـ16 المقبلة، التي ستشهد مواجهات قوية ومنتظرة.

ومع انتهاء منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة، تحددت أسماء 16 منتخبا تأهلوا للدور المقبل، الذي ضم 6 متصدرين و6 وصفاء و4 منتخبات حلت بالمركز الثالث، فيما ودع 8 منتخبات البطولة.

وتأهلت 7 منتخبات عربية لدور الـ16 هي الإمارات والبحرين والأردن والعراق والسعودية وعمان وقطر، فيما ودعت 4 منتخبات عربية من الدور الأول هي سوريا وفلسطين ولبنان واليمن.

ومن أبرز المواجهات التي سيشهدها دور الـ16، مواجهة قوية بين اليابان والسعودية، بالإضافة للقاء عربي عربي وحيد بين العراق وقطر.

وستخوض منتخبات البحرين وعمان والسعودية مواجهات صعبة جدا أمام “عمالقة” القارة، كوريا الجنوبية وإيران واليابان، على التوالي.

أما منتخبا الإمارات والأردن فلديهما مواجهتين أسهل نسبيا، أمام قيرغستان وفيتنام على الترتيب، مما يعطيهما فرصة للوصول للدور ربع النهائي.

وهنا تفاصيل مباريات دور الـ16 الذي ينطلق الأحد المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام:

الأحد 20 يناير

الأردن – فيتنام (2:00 ظهرا على ملعب آل مكتوم في دبي)

تايلاند – الصين (5:00 مساء على ملعب هزاع بن زايد في العين)

إيران – عمان (8:00 مساء على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي)

الأثنين 21 يناير

اليابان – السعودية (2:00 ظهرا على ملعب الشارقة)

أستراليا – أوزبكستان (5:00 مساء على ملعب خليفة بن زايد في العين)

الإمارات – قيرغستان (8:00 مساء على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي)

الثلاثاء 22 يناير

كوريا الجنوبية – البحرين (4:00 مساء على ملعب راشد في دبي)

العراق – قطر (7:00 مساء على ملعب آل نهيان في أبوظبي)