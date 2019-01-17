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صيف أستراليا يسجل حرارة قياسية في ديسمبر

صيف أستراليا يسجل حرارة قياسية في ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=681421
المناطق - وكالات

شهدت أستراليا الشهر الماضي أحر يوم يتم تسجيله في شهور ديسمبر، كما كان الشهر أدفأ شهور ديسمبر على الإطلاق، بحسب ما ذكر مكتب الأرضاد الجوية.

ومرت أستراليا بـموجة حارة بدأت الشهر الماضي واستمرت في يناير.

وأضاف المكتب أن كل الولايات والأراضي الأسترالية تأثرت بالموجة الحارة في مرحلة ما، وسجلت العديد من المواقع درجات حرارة عالية قياسية في ديسمبر أو يناير.وتجاوزت بعض المواقع الأرقام القياسية السابقة بهامش كبير، وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي الطقس الحار بعد أن أثرت موجة حر شديدة على ساحل كوينزلاند الاستوائي خلال أواخر نوفمبر.

وأستراليا حاليا في منتصف صيف نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

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