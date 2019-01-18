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الكويت: استئناف العمل بـ3 موانئ بعد تحسن الأحوال الجوية

الكويت: استئناف العمل بـ3 موانئ بعد تحسن الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=681424
المناطق - الرياض

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مؤسسة الموانئ في الكويت استأنفت العمليات في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة اليوم الخميس بعد تحسن الأحوال الجوية في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم أوقفت مؤسسة الموانئ حركة الملاحة بشكل مؤقت في الموانئ الثلاثة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وأرجعت ذلك التوقف لزيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومتراً) في الساعة وارتفاع الأمواج.

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