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نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي

نائب أمير منطقة مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي
http://almnatiq.net/?p=681428
المناطق - جدة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عزيز أحمد العبدلي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحدّ الجنوبي.
وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد؛ عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه به، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة جدة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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