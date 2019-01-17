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66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “

66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “

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66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “

66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “
http://almnatiq.net/?p=681438
المناطق-الباحة

اقام مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة وبالشراكة مع النادي الأدبي الثقافي بالباحة دورة تدريبية بعنوان ” كيف تحول حرفتك
الى مشروع ” قدمتها سفيرة جمعية الايدي الحرفية الاستاذة ازدهار علاف بمقر النادي الأدبي بمشاركة ٦٦ متدربة.
وشكر مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري مجلس شباب الباحة وكذلك النادي الادبي واشار الى ان هذه الدورة تهدف الى مفهوم الحرفة ومفهوم المشروع وتطوير الحرفة واختيار فكرة المشروع.
كما تناولت الدورة اساسيات تحويل الحرفة الى مشروع تجاري، واختتمت الدورة بتقديم شهادات للمدربات .

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