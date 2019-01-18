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ترامب يلغي زيارة رئيسة مجلس النواب لبلجيكا ومصر وأفغانستان

ترامب يلغي زيارة رئيسة مجلس النواب لبلجيكا ومصر وأفغانستان
http://almnatiq.net/?p=681451
المناطق - وكالات

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الخميس، بأن زيارتها لكل من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه السابع والعشرين.

وكتب ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية “بسبب الإغلاق يؤسفني إبلاغك بأن رحلتك إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان تأجلت… سنعيد تحديد موعد لهذه الجولة التي تستمر سبعة أيام عندما ينتهي الإغلاق”.

وبدأ إغلاق الحكومة في الـ22 من ديسمبر، بسبب النزاع بين ترامب والمشرعين الديمقراطيين بشأن الميزانية، مع إصرار الرئيس على تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك، وفي غياب الاتفاق على الميزانية يحجب تلقائيا الكثير من الموازنات.

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