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أغلب الزعماء العرب يعتذرون عن “قمة بيروت”

أغلب الزعماء العرب يعتذرون عن “قمة بيروت”
http://almnatiq.net/?p=681456
المناطق - الرياض

تنطلق القمة الاقتصادية العربية في دورتها الرابعة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، وسط غياب معظم القادة والرؤساء العرب الذين اعتذروا عن المشاركة شخصيا، وأوفدوا ممثلين عنهم.

واعتذر أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، الخميس، عن المشاركة في القمة، لينضم إلى قائمة زعماء لن تحضر القمة، منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي سيمثله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيمثله رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والرئيس السوداني عمر البشير الذي سيمثله نائبه الأول الفريق أول الركن بكري حسن صالح.

واستمر توافد المسؤولين العرب المشاركين في الاجتماعات التحضيرية للقمة، ومن بينهم نائب وزير المالية حمد بن سليمان البازري الذي أوضح أن وزير المالية سيرأس الوفد السعودي المؤلف من مسؤولين عن وزارتي المالية والخارجية.

كما وصل إلى بيروت، الخميس، نائب وزير خارجية اليمن محمد عبد الله الحضرمي، ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، والسفير المغربي في مصر أحمد التازي الذي قال إن المغرب سيمثل في القمة بوزير خارجيته ناصر بوريطة.

وكان وزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف قد وصل إلى بيروت، الخميس، فضلا عن سفير الصومال لدى القاهرة عبد الغني محمد وعيس، الذي أشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد سيمثل بلاده في القمة.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوفاق إلغاء مشاركة ليبيا في قمة بيروت، بعد قيام أنصار حركة أمل اللبنانية بإنزال العلم الليبي، من فوقِ مقر انعقاد القمة رفضا للمشاركة الليبية.

وستنحصر المشاركة على مستوى الرؤساء والقادة في رئيسي تونس الباجي قايد السبسي، وموريتانيا محمد ولد عبد العزيز.

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