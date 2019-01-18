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استبدال نصف ساعة من الجلوس يوميا يقلل خطر الوفاة المبكر

استبدال نصف ساعة من الجلوس يوميا يقلل خطر الوفاة المبكر
http://almnatiq.net/?p=681463
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة جديدة أن استبدال نصف ساعة من الجلوس يوميا، بأي نوع من الفعاليات، يقلل بشكل كبير، خطر الوفاة المبكر.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، أكد علماء أن فعاليات بسيطة، مثل المشي عوضا عن الجلوس ، لمدة نصف ساعة يوميا، يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17 بالمئة.

وقال البروفيسور كيث دياز المشرف على الدراسة: “أكدت دراساتنا النظرية التي تؤكد أن الحركة الجسدية بأي أنواعها ولأي فترة من الوقت، لها منافع كبيرة”.

وأضاف: “لو يجبرك عملك أو حياتك اليومية على الجلوس لفترات طويلة، فأنت تستطيع تقليل نسبة الوفاة المبكرة بالتحرك بشكل أكبر، على القدر الذي تستطيع فعله”.

وأكد دياز أن “هناك بالتأكيد فوائد أكبر تعود على التمارين القوية.. حيث يجلس 1 من كل 4 بالغين أكثر من 8 ساعات يوميا جالسا”.

وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين القوية مثل تمارين الدراجات الرياضية الثابتة مثلا، تقلل نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 35 بالمئة.

وشملت الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، قرابة 8 آلاف مشترك فوق عمر الـ45، وضع لهم أجهزة تراقب الحركة لمدة 4 أيام متواصلة.

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