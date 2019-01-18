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مصرع 10 أشخاص وإصابة 65 آخرين بانفجار أكاديمية الشرطة بكولومبيا

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مصرع 10 أشخاص وإصابة 65 آخرين بانفجار أكاديمية الشرطة بكولومبيا

مصرع 10 أشخاص وإصابة 65 آخرين بانفجار أكاديمية الشرطة بكولومبيا
http://almnatiq.net/?p=681473
المناطق - وكالات

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 65 آخرون جراء الانفجار الذي استهدف اليوم أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوجوتا.
وتسبب الانفجار في اندلاع حريق، وتحطم نوافذ العديد من المباني المحيطة بالأكاديمية.
و قال النائب العام نيستور هومبيرتو مارتينيز إن قوات الأمن الكولومبية حددت هوية سائق سيارة صغيرة مفخخة انفجرت داخل أكاديمية الشرطة، موضحًا أن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة الدافع وراء الانفجار.
وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي وصف الانفجار بأنه “هجوم إرهابي”.

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