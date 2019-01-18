زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم آتشه في جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 202 كلم شمال غرب مدينة سابانغ شمال الإقليم، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 165 كلم تحت سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات الإندونيسية عن سقوط قتلى أو جرحى جراء هذا الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات حول حدوث موجات تسونامي.