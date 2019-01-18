واشنطن تقدم لبغداد قائمة بـ 67 ميليشيا “يجب تجميدها”

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أكدت مصادر عراقية في العاصمة الأميركية، طلب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق تجميد قائمة من الميليشيات وسحب السلاح منها، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من الجانب الأميركي إعطاءه وقتاً للرد.

ووفقا لـ”العربية”، فإنه من بين الميليشيات التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبوفضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي.

وفيما يلي قائمة الأسماء بالتفصيل:

1- سرايا السلام / التيار الصدري

القائد / كاظم حسين العيساوي

ساحة العمل / قاطع سامراء

المرجعية الدينية / محمد صادق الصدر

2- منظمة بدر / الجناح العسكري

القائد / هادي العامري

ساحة العمل / قاطع صلاح الدين / ديالى / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

3- كتائب حزب الله العراقي

القائد / له أكثر من فصيل و قائد

ساحة العمل / قاطع الأنبار/ صلاح الدين/ النخيب / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

4- عصائب أهل الحق

القائد / قيس الخزعلي

ساحة العمل / قاطع صلاح الدين/ النخيب/ سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

5- كتائب سيد الشهداء

القائد / هاشم بنيان الولائي:/أبو ألاء

ساحة العمل / حزام بغداد/ صلاح الدين

المرجعية الدينية / خامئني

6- حركة حزب الله النجباء

القائد / أكرم عباس الكعبي

ساحة العمل / حزام بغداد / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

7- كتائب الإمام علي

القائد / شبل الزيدي

ساحة العمل / حزام بغداد / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

8- كتائب جند الإمام

القائد / أحمد الأسدي/ أبو جعفر الأسدي

ساحة العمل / الأنبار / صلاح الدين

المرجعية الدينية / خامئني

9- سرايا الخراساني

القائد / علي الياسري

ساحة العمل / حزام ومركز بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

10- لواء أبو فضل العباس

القائد / أوس الخفاجي

ساحة العمل / حزام بغداد/ سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

11- سرايا الجهاد / المجلس الأعلى الإسلامي

القائد / حسن راضي الساري

ساحة العمل / الأنبار

المرجعية الدينية / السيستاني

12- أنصار العقيدة / المجلس الأعلى الإسلامي

القائد / جلال الدين الصغير

ساحة العمل / الأنبار

المرجعية الدينية / السيستاني

13- سرايا أنصار عاشوراء / لمجلس الأعلى الإسلامي

القائد / كاظم الجابري / أبو أحمد الجابري

ساحة العمل / النخيب

المرجعية الدينية / السيستاني

14 – كتائب التيار الرسالي

القائد / عدنان أرميض الشحماني

ساحة العمل / العراق / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

15 – فرقة العباس القتالية

القائد / ميثم الزيدي

ساحة العمل / النخيب

المرجعية الدينية / السيستاني

16 – كتائب الشهيد الأول / حزب الدعوة- تنظيم العراق

القائد / واثق الفرطوسي

ساحة العمل / النخيب

المرجعية الدينية / خامئني

17 – كتائب الشهيد الصدر الأول / حزب الدعوة – تنظيم الداخل

القائد / الفريق عبد الكريم الغزي

ساحة العمل / سامراء

المرجعية الدينية / خامئني

18 – كتائب النخبة والغيث الحيدري- حزب الدعوة / تنظيم الداخل

القائد / عبدالكريم العنزي و مناف الحسيني

ساحة العمل / الأنبار

المرجعية الدينية / خامئني

19 – لواء علي الأكبر- منظمة العمل الإسلامي

القائد / علي الحمداني

ساحة العمل / النخيب

المرجعية الدينية / صادق الشيرازي

20 – لواء الشباب الرسالي

القائد / ميثم العلاق

ساحة العمل / كربلاء

المرجعية الدينية / اليعقوبي

21 – لواء أنصار المرجعية

القائد / حميد الياسري

ساحة العمل / سامراء

المرجعية الدينية / السيستاني

22 – لواء أسد الله الغالب

القائد / سهيل الأعرجي

ساحة العمل / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

23 – جيش المختار

القائد / واثق البطاط

ساحة العمل / العراق / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

24 – فيلق الوعد الصادق

القائد / عمار الحداد

ساحة العمل / سوريا

المرجعية الدينية / خامئني

25 – كتائب أنصار الحجة

القائد / محمد الكناني

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

26 – كتائب قمر بني هاشم

القائد / أبو طالب المياحي

ساحة العمل / الأنبار

المرجعية الدينية / كمال الحيدري

27 – حزب الله الثائرون

القائد / رحمن الجزائري

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / حسن نصر الله / محمد الكوثراني

28 – كتيبة عماد مغنية – كتائب حزب الله العراقي

القائد / سعد الفتلاو / أبو خالد

ساحة العمل / الأنبار

المرجعية الدينية / حسن نصر الله

29 – لواء قاصم الجبارين

القائد / محمد الموسوي

ساحة العمل / النخيب

المرجعية الدينية / خامئني

30 – لواء الإمام القائم

القائد / طالب العلياوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

31 – كتائب أئمة البقيع

القائد / جهاد التميمي

ساحة العمل / متفرقة

المرجعية الدينية / خامئني

32 – حركة أنصار الله الأوفياء

القائد / حيدر الغراوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

33 – لواء المنتظر

القائد / داغر الموسوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

34 – كتائب ثائر الله

القائد / وليد الحلي قيادي في حزب الدعوة

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

يشار إلى أن الحلي نفى في بيان لاحق الثلاثاء ارتباطه التنظيمي بأي من فصائل الحشد الشعبي، كما نفى معرفته أو سماعه بأي فصيل من الحشد الشعبي باسم ” كتائب ثائر الله”

35 – كاتب القصاص

القائد / عبدالله اللامي

ساحة العمل / سامراء

المرجعية الدينية / خامئني

36 – كتائب أشبال الصدر

القائد / محمد حسين الصدر

ساحة العمل / سامراء

المرجعية الدينية / كاظم الحائري

37 – كتائب ثائر الحسين

القائد / غسان الشاهبندر

ساحة العمل / النخيب

المرجعية الدينية / خامئني

38 – كتائب مالك الأشتر

القائد / جعفر عباس الموسوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

39 – كتائب الدماء الزكية

القائد / مؤيد علي الحكيم

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

40 – لواء ذو الفقار

القائد / حسين التميمي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

41 – حركة الأبدال

القائد / جعفر الموسوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

42 – كتائب مسلم بن عقيل

القائد / أحمد الفرطوسي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

43 – لواء أنصار المهدي

القائد / ناجي الحلفي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

44 – لؤاء المؤمل

القائد / سعد سوار

ساحة العمل / العراق

المرجعية الدينية / خامئني

45 – كتائب العدالة

القائد / سمير الشيخ علي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

46 – كتائب الفتح كاظم

القائد / السيد علي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

47- كتائب سرايا الزهراء

القائد / ممتاز الحيدري

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

48 – حركة العراق الإسلامي

القائد / جمال الوكيل

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / صادق الشيرازي

49 – العتبة الحسينية – لواء علي الاكبر

القائد / عبد المهدي الكربلائي

ساحة العمل / حزام بغداد / بيجي / كركوك / الانبار / القيارة

المرجعية الدينية / السيستاني

50 – لواء زينب العقيلة

القائد / حسن الشكرجي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

51 – لواء الطف

القائد / مصطفى الموسوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

52 – كتائب الامام الغالب

القائد / محمد اللامي

شاحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

53 – كتائب الامام الحسين

القائد / حسن الربيعي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

54 – كتائب القيام الحسيني

القائد / محمد الخفاجي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

55 – كتائب درع الولاية

القائد / علاء مهلهل

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية / خامئني

56 – كتائب القارعة

القائد / أحمد الزاملي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

57 – كتائب يد الله

القائد / أحمد الساعدي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

58 – كتائب بقية الله

القائد / مصطفى العبيدي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

59 – كتائب الشبيبة الاسلامية

القائد / مصطفى الموسوي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

60 – كتائب جمعية آل البيت

القائد / موسى الحسني

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

61 – سرايا الدفاع الشعبي

القائد / مزهر الخفاجي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / خامئني

62 – كتائب الطفل الرضيع

القائد / وسام الحيدري

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / كمال الحيدري

63 – سرايا المختار الثقفي

القائد / عبد المهدي الكربلائي /العراق

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

64 – سرايا لواء السجاد

القائد / عبد المهدي الكربلائي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

65 – كتائب وعد الله

القائد / سامي المسعودي / الوقف الشيعي

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

66 – كتائب الغوث الأعظم

القائد / فراس العلاق

ساحة العمل / حزام بغداد

المرجعية الدينية / السيستاني

67 – كتائب بابليون

القائد ريان الكلداني

ساحة العمل / حزام بغداد

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد التقى في 9يناير، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية محمد الحكيم، والقوات الأميركية، بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقاً.