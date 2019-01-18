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ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في كولومبيا إلى 21

ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في كولومبيا إلى 21
http://almnatiq.net/?p=681491
المناطق - وكالات

قتل 21 شخصًا وأصيب 68 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف أكاديمية لتدريب الشرطة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت الشرطة الكولومبية مساء أمس.
وقالت الشرطة في بيان: “مع الأسف، الحصيلة الأولية هي 21 قتيلاً بينهم المسؤول عن الحادثة، و 68 جريحًا” مضيفة أن 58 من الجرحى غادروا المستشفى. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق مقتل 11 وجرح 65 شخصًا.

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