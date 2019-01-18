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دراسة غريبة: تناول الطين يساعد على فقدان الوزن !

دراسة غريبة: تناول الطين يساعد على فقدان الوزن !
http://almnatiq.net/?p=681494
المناطق - وكالات

يدَّعي باحثون في جامعة جنوب أستراليا، أنهم اكتشفوا مواد طينية مكوَّنة من نوع معين من التراب، تسهم في امتصاص الدهون من الأمعاء إن تم تناولها مع وجبة العشاء!

فبينما كان الباحثون، بقيادة الدكتور تهني دينينج، يجرون دراسة حول تحسين نوعية المواد الطينية، اكتشفوا أن إحدى هذه المواد لديها قدرة ملحوظة على امتصاص الدهون من الأمعاء، والإسهام في علاج البدانة.

ووفقا لـ”سيدتي”، قال الدكتور تهني: “كنت أتحقق من قدرة المواد الطينية على تحسين امتصاص الأدوية المضادة للذهان عندما لاحظت أن فاعلية جزيئات الطين لم تكن كما توقعت، إذ تبين أنها تجذب الجزيئات الدهنية وتمتصها”. مضيفاً “لم تكن المواد الطينية تجذب الدهون إليها وتمتصها فحسب، بل وكانت تحول دون امتصاص الجسم لها، لذا فإن هذا السلوك الفريد لهذه المواد يمكن أن يفيدنا في إنتاج عقار مهم لمحاربة البدانة”. بحسب صحيفة “ديلي سينس”.

وأجرى الباحثون اختبارات، قاموا فيها بتزويد الفئران بنظام غذائي غني بالدهون، إضافة إلى مادة المونتموريولونايت الطينية، وتمت مراقبتها لمدة أسبوعين، وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون، أن المادة الطينية كان لها تأثير ملحوظ بفقدان الفئران جزءاً من وزنها.

ويعمل الباحثون الآن على إجراء مزيد من الأبحاث على المادة الطينية بهدف الوصول إلى نتائج مؤكدة، وإنتاج علاج قد يُحدث ثورة في علاج البدانة، حسبما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

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