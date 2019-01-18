التحالف يدمر مركز قيادة لداعش شرق سوريا

التحالف يدمر مركز قيادة لداعش شرق سوريا

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التحالف يدمر مركز قيادة لداعش شرق سوريا

التحالف يدمر مركز قيادة لداعش شرق سوريا
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المناطق - وكالات

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش”، أنه قام بتدمير مركز قيادة داخل مسجد في شرق سوريا، الخميس.

وذكر بيان للتحالف أن طائرات مقاتلة “دمرت مركز قيادة وتحكم لتنظيم داعش في العراق وسوريا داخل مسجد في الصفافية”، مضيفاً: “يستمر تنظيم داعش في العراق وسوريا بخرق قواعد الاشتباك وإساءة استخدام المنشآت الخاضعة للحماية، مثل المستشفيات والمساجد، مما يؤدي إلى خسارة المنشآت لهذه الصفة”.

ويتمركز التنظيم في سوريا بشكل رئيسي في مناطق من محافظة دير الزور شرق البلاد.

وتسبب تفجير انتحاري تبناه “داعش”، الأربعاء، بمقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أميركيين، وسط مدينة منبج شمال سوريا، قرب الحدود التركية.

وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب قواته من سوريا بعدما حققت هدفها بـ”إلحاق الهزيمة” بالتنظيم.

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