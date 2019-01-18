باكستان تعلن إصابة اثنين من مواطنيها بنيران هندية عبر الحدود

المناطق - وكالات

أعلنت باكستان عن إصابة اثنين من مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الحدود الدولية بين البلدين.

وأوضح مسؤولون باكستانيون صباح اليوم، أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر على قرى باكستانية في منطقة سيالكوت بإقليم البنجاب الشرقي، مما أدى إلى إصابة اثنين من سكان تلك القرى.

وأضافوا أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت على مصدر الهجوم وأجبرت القوات الهندية على وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.