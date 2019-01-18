النفط يرتفع 1% إلى 52.70 دولارا للبرميل

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم، حيث بلغ غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.70 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 63 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 61.84 دولار للبرميل.