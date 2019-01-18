بلدية العلا تعلن وظائف شاغرة

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أعلنت بلدية محافظة العلا عن توفر وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور لحملة الابتدائية والكفاءة والثانوية فما فوق على النحو التالي:

– مراقبة أسواق (الفئة ب – عدد 4 وظائف – لحملة الثانوية فأعلى)

– مشغلة الآت مكتبية (الفئة ب – عدد 4 وظائف – لحملة الثانوية فأعلى)

– عاملة خدمات (الفئة أ – عدد وظيفتين – لحملة الابتدائية مع القدرة على العمل)

الشروط العامة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– لديها الاستعداد للقيام بمهام وواجبات الوظيفة المعينة عليها.

– الأفضلية لمن لديها خبرة سابقة في القطاع الخاص أو العام (إن وجدت).

– أن تكون المتقدمة مسجلة بنظام (ساعد) في موقع وزارة الخدمة المدنية.

– كتابة الجوال والعنوان للمتقدمة.

الوثائق المطلوبة:

– صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.

– صورة الهوية الوطنية.

– صورة من نموذج التقديم في (ساعد).

– صورة من الخبرات إن وجدت.

طريقة التقديم:

التقديم حضورياً في مقر بلدية العلا (إدارة الموارد البشرية) اعتباراً من الأحد القادم 1440/5/14هـ حتى الخميس الموافق 1440/5/18هـ خلال أوقات الدوام الرسمي.