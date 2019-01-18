وفد موسوعة كيوبيديا بالمملكة يزورون قرية ذي عين التراثية بالباحة

المناطق - الباحة

زار المشرف العام على موسوعة كيوبيديا العالمية جلعود بن دخيّل القحطاني والوفد المرافق له قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة بالباحة.

واستمع الوفد لشرح من مدير القرية يحيى عارف عن ما تتضمنه ذي عين من حديقة، وشلال، بالإضافة إلى الشهرة التاريخية للقرية، ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة العربية السعودية حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كما تجول الوفد داخل أحد المباني التراثية، مبدياً إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قرية ذي عين التراثية.وفي ختام الزيارة تسلم هديه تذكاريه من منتجات القرية .