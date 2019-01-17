انطلاق مباريات دورة شهداء الوطن الأحد القادم

المناطق - محايل عسير

تنطلق دورة شهداء الوطن على كأس أمير منطقة عسير على أرض ملعب نادي الشهيد من محايل عسير بعد غد الأحد بمشاركة 12 فريقا هي أندية عسير .

وقد تلقت أندية المنطقة دعوة للمشاركة ضمن دورة شهداء الوطن والتي تأتي ضمن إحدى فعاليات صدر الكرامة إضافة إلى العديد من الفعاليات .

ويأتي في مقدمتها أندية أبها ، ضمك ، السروات ، الفرسان ، المصيف ، الفاروق ، ألمع ، جرش ، العرين ، النخيل ، الزيتون بالإضافة لنادي الشهيد . وسيكون نظام الدورة بخروج المغلوب ، وسيتم تتويج بطل الدورة بكأس الأمير تركي بن طلال .

محايل عسير تستعد بكل ديناميكيتها وحيويتها هذه الفعالية الذي يستضيف فيها نادي الشهيد الدورة والذي سيكون مهيئًا لمنافسات الدورة بعد أن أستبدلت خلال أسابيع أرضية الملعب بأخرى جديدة تتناسب مع المواصفات والمقاييس بالملاعب الرياضية وأصبحت مدرجات النادي تتسع لأكثر من خمسة آلاف متفرج بدلا من ألف ، فضلًا عن تهيئة وإنارة جميع المرافق الخاصة بالنادي ورفع الطاقة الإستيعابية لمواقف السيارات ورفع مستوى الإنارة لتلك المواقع .

الجدير بالذكر أن الدورة ستنطلق بلقائين الأول يجمع بين فريقي ضمك والشهيد ، واللقاء الثاني يجمع بين فريقي جرش والفرسان .