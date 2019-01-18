توصية بتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن لضبط الأسلحة غير الشرعية

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قدم خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات ضد اليمن مجموعة توصيات إلى مجلس الأمن.

وأوصى الخبراء أن يحث مجلس الأمن ميليشيات الحوثي على احترام حياد واستقلال العاملين في المجال الإنساني، وأن يذكّر الحكومة اليمنية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير مستويات معيشة مناسبة لمواطنيها، بما في ذلك ضمان دخول البضائع إلى البلاد.

كما طلبوا تعزيز بعثة الأمم المتحدة، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن، بحثاً عن الأسلحة غير الشرعية.

كذلك أوصوا أن يطلب الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، من بعثة الأمم المتحدة للتفتيش والمراقبين في ميناء الحديدة، تبادل المعلومات حول الحالات المحتملة للأفعال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي، وعلى لسان القيادي محمد البخيتي، قد رفضت تنفيذ القرار الأممي الجديد بشأن توسيع مهمة المراقبين الدوليين، معتبرة أنه يهدف لعرقلة مهمة المبعوث الدولي، مارتن غريفثس.

من جهته، رد وكيل وزارة الإعلام اليمنية على تصريحات الحوثيين قائلاً إن الانقلابيين يتلكأون لعدم تنفيذ اتفاق السويد، مشدداً على أن الحوثي يريد إهانة الأمم المتحدة والشعب اليمني بسبب تنصله من التزاماته.