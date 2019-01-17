قياديو أرامكو يفضلون أملج وجهتهم السياحية

أملج - فايز السميري:

استقبل محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي رئيس لجنة التنمية السياحية بأملج بمقر المحافظة صباح امس عدد من اداريي ومهندسي شركة ارامكوا القياديين.

ورحب بهم البازعي في محافظة املج مستعرضا معهم اهم المواقع التاريخية والمعالم السياحية والمميزات الطبيعية من جزر متعدده قمه في الجمال وشعب مرجانيه قد تكون الاجمل على مستوى العالم وشواطىء رمليه مستصلحه طبيعيا ثم الى الشرق هناك المزارع وما تشتهر به املج من مانجو ونخيل يعد فريدا بطعمه وغزارة انتاجه ثم تأتي منطقة (صحراء) الكثبان الرمليه ثم الى الشرق تأتي المنطقه الجبليه حيث ترتفع ١٢٠٠ متر عن سطح البحر وتمتاز بأجوائها المعتدله وامطارها الصيفيه وتتفرد بأرثها الغني من حيث الزراعه على الامطار ووجود المناحل الجبليه وكل ذلك في على مساحة ٧٠ كلم من الغرب الى الشرق فيما وجه البازعي بتنظيم جولة سياحية داخل املج رافقهم خلالها امين لجنة التنميه السياحيه الواء المهندس د. عبدالعزيز الجهني وقد شملت الجوله زيارة المنطقة التاريخية والقلعة الاثرية تعرفوا خلالها على اركان متحف التراث البحري وزيارة جناح معرض الفنون التشكيلية ومنتزه الدقم السياحي ومتحف المناخة الذي يعود للواء الدكتور مساعد بن سلامه الفايدي رحمه الله، كما قدمت مسائا فرقه املج للفنون الشعبيه الالوان والفنون الشعبيه شاركهم بها الزوار لاقت اعجابهم وتفاعلوا معها.

وكان عدد الوفد الزائر تجاوز 60 قياديا في مقدمتهم المهندس عبداللطيف صالح الشامي مدير عام مصفاة ارامكو بينبع وعضو مجلس ادارة شركة سامرف.

من جانبهم اوضح الوفد عن بالغ شكرهم لمحافظ املج وامين اللجنة وفريق العمل الذي كان في استقبالهم ومرافقتهم في الرحلة ، مثمنين لهم هذا التعاون والترحيب وحسن الضيافة الغير مستغرب فيما ابدوا اعجابهم بما شاهدوه من اهتمام بالجانب السياحي والخدمات البلدية والمتاحف التراثية وجمال الطبيعة التي يندر ان تتكرر في منطقة واحدة جمعت البحر والجزر والكثبان الرملية والحرات البركانية والجبال والسهول والواحات الزراعية والشواطئ الرملية.

وقد ابدى المهندس عبدالطيف الشامي اعجابه بما شاهده وانه تم اقرار الزياره بناء على ما تم معرفته عن املج ولاكنه وبعد زيارتها ميدانيا ازداد اعجابه بها وبعد ما شاهد المحافظه وما تمتلكه من اوجه جمال متعدد سوف تنظم رحلات اخرى وبرفقة عائلات القياديين.