“الغذاء والدواء” تغلـق 7 منشـآت مخالفـة وتوقف 23 خط إنتاج خلال شهر ديسمبر 2018

المناطق - واس

نفّذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 4989 زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي على منشآت غذائية، دوائية، علفية، أجهزة طبية، ومراكز بيع مستحضرات التجميل في مختلف مناطق المملكة، أدت إلى تسجيل 3178 مخالفة، وإيقاف 23 خط إنتاج وإغلاق 7 منشآت.

وضبط المفتشون مخالفات في 41 ألف منتج طبي و33 ألف عبوة أدوية ومليوني قرص مستحضر صيدلاني و524 مستحضراً دوائياً و1263 منتجاً تجميلياً، إضافةً إلى 822 طناً من المواد الغذائية و800 ألف لتر مياه معبأة و6 أطنان من الألوان والنكهات، إضافة إلى 150 طناً من الأعلاف و14 ألف عبوة مبيدات.