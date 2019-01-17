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جامعة جازان تدشن مبادرة ” السعودية تبرمج “

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جامعة جازان تدشن مبادرة ” السعودية تبرمج “

جامعة جازان تدشن مبادرة ” السعودية تبرمج “
http://almnatiq.net/?p=681558
جازان - فضة آل عطيف

برعاية معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني افتتح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور سلطان بن حسن الحازمي مبادرة السعودية تبرمج بجامعة جازان وبالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) والتي تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لرفع ترتيب المملكة عالميا في مجال البرمجة.

 

وفور وصوله افتتح المعرض المصاحب والذي تضمن عرضاً لمجموعة من التقنيات مثل الطابعات الثلاثية الأبعاد ونظارات الواقع الافتراضي وعدد من الربوتات والابتكارات.

 

عقب ذلك تم افتتاح الفعالية بمسرح كليتي الآداب والمجتمع وبدأ الحفل بكلمة الأستاذ الدكتور سلطان الحازمي تحدث فيها عن امتلاك الشباب السعودي الإدراك والمعرفة في عالم التقنية مستشهداً بحضورهم وقوتهم في منصات التواصل الاجتماعي وأنهم قادرون على صناعة الفرق والنهوض باقتصاد المعرفة وهي إحدى أهداف رؤية الوطن

 

تلى ذلك تكريم الجهات المساندة تحت إشراف كلية الهندسة وهي كلية الحاسب الآلي و عمادة شؤون الطلاب وعمادة التعليم الالكتروني وتقنية المعلومات و العلاقات العامة والإعلام .

 

وتهدف المبادرة إلى إزالة الغموض حول البرمجة في السعودية وتشجيع الجميع على تعلم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال وحثهم على الابتكار و العمل بروح الفريق بالإضافة إلى تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.

 

وتستهدف منسوبي جامعة جازان من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب التعليم العام وأفراد المجتمع بالمنطقة.

بعدها انطلقت فعاليات الدورات التدريبية التخصصية والتي تم التسجيل فيها من قبل مختلف المشاركين فيها.

 

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