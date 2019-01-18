المعارض ” المسعري” يفضح صاحب حساب “مجتهد”

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فضح المعارض السعودي محمد المسعري الهارب إلى بريطانيا صديقه ورفيق دربه المعارض الآخر والهارب أيضا إلى لنفس البلد سعد الفقيه، مفجراً مفاجأة أن الأخير هو الشخصية الحقيقية التي تدير معرف “مجتهد”.

وقال المسعري في لقاء تلفزيوني، أن “سعد الفقيه” دائماً يحب أن يظهر بشخصيات متخفية غير شخصيته الحقيقية والواقعية، وانه ذات مرة طلبت الـ “بي بي سي” مقابلة له على شاشاتها رفض وطلب مني الظهور مكانه بحجة أن لغته الإنجليزية غير كافية، رغم أنه خريج جامعات بريطانية ويجيد اللغة الإنجليزية.

وكشف “المسعري” عن مفاجأة، حيث قال أن سعد الفقيه دائماً يكتب بأسماء مستعارة، وأهم هذه المعرفات هو حساب “مجتهد”، مؤكداً انه صاحب الحساب الشهير، وأن من أبلغه عن ذلك شخصية تعمل في مكتب الفقيه.