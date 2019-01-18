أميرالجوف من الرياض إلى القريات في جوله على المحافظات والالتقاء بالمواطنين

الجوف - محمد الحسن

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف يوم غداً السبت جولة تفقدية لعدد من محافظات ومراكز وقرى المنطقة .

وسيبدأ سموه جولته على المحافظات مساء غداً السبت ، حيث سيصل مطار القريات قادماً من الرياض بعد أن أنهى زياراته لعدد من الوزراء وقدم لهم احتياجات المنطقة لدفع عجلة التنمية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وفق تطلعات ولاة الأمر ” حفظهم الله ” .

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبدالواحد الحموان أن هذه الجولة تأتي ضمن اهتمامات سموه لتفقد محافظات وقرى المنطقة والتركيز على لقاء أبناء تلك المحافظات ومراكزها والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، والوقوف ميدانياً على المشروعات الجاري تنفيذها والاستماع من القائمين عليها لمواقف هذه المشروعات ونسب الإنجاز فيها ومناقشة ما إذا كان هناك عقبات تعترضها والعمل على تذليلها.

وأضاف أن سمو أمير المنطقة سيستهل زيارته بمقر المحافظة والاجتماع بمحافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر ورؤساء المراكز التابعة والموظفين بالمحافظة والاستماع منهم عن سير العمل فيها وفي الأجهزة الحكومية.

بعد ذلك سيعقد سمو أمير منطقة الجوف اجتماعاً مع مدراء الإدارات الخدمية بالمحافظة للاطلاع على سير العمل والاستماع عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث المشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها .

وبيًن المنسق الإعلامي في الإمارة أن سمو أمير الجوف سيكون أيضاً على رأس العمل في مقر المحافظة صباح يوم الاثنين ليتابع عن قرب مشاريع واحتياجات المحافظة مع المحافظ وعدد من المسؤولين، كما سيقوم سموه بزيارة لعدد من العمد والأهالي والالتقاء بهم في منازلهم .

وأوضح الحموان أن زيارة سمو أمير المنطقة لمحافظة القريات ستشمل تفقده ” حفظه الله ” لمركز الوادي شرق القريات وقرية كاف الأثرية والاطلاع على المواقع التاريخية والأثرية والسياحية، حيث سيتوجه بعدها لجمرك منفذ الحديثة لتفقد المنفذ ومبنى الجمارك الجديد والاطلاع على سير العمل فيه وطرق إنهاء إجراءات المسافرين والبضائع القادمة والمغادرة منها .

هذا وسيتوجه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعد ذلك إلى إسكان الحديثة لاستقبال المواطنين الذين سيتشرفون بالسلام على سموه وتناول طعام الغداء على مائدة سموه الكريم، وسيستمع سموه خلال الاستقبال لمقترحات ومطالب المواطنين.

هذا وسيتوجه سمو أمير منطقة الجوف صباح يوم الثلاثاء إلى محافظة دومة الجندل، وسيكون في استقبال سموه محافظ دومة الجندل

الدكتور طلال بن مشل التمياط والمسؤولين هناك، وسيلتقي بالمواطنين الذين سيتشرفون بالسلام على سموه وتناول طعام الغداء على مائدة سموه الكريم ، وسيقوم بعدها سموه بزيارة للمواقع التاريخية والأثرية في المحافظة، مختتماً هذه الزيارة بجولة ميدانية داخل أحياء المحافظة مروراً في بحيرة دومة الجندل .

وأكد الحموان حرص سمو أمير منطقة الجوف على متابعة جميع ما يتعلق بمصلحة المواطن لدفع عجلة التنمية بالمنطقة وإشراك المواطن في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها منطقة الجوف كافة, وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ” , حيث تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وتذليل العقبات التي قد تعترضها .