مساعدة مدير ادارة الأمن والسلامة بتعليم مكة : ملتقى الأمن والسلامة يستلهم أهدافه من محاور رؤية المملكة الطموحة

الدمام - فهد المريخي

أوضحت مساعدة مدير ادارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة والحاصلة على الماجستير في الإدارة والتخطيط الأستاذة ناهية العتيبي بأن رؤية الأمن والسلامة المدرسية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تحقيق بيئة آمنة وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية والسعي لتأهيل كوادر بشرية على مستوى عالي من الكفاءة في إدارة الأزمات وحماية والممتلكات حيث أعدت إدارة الأمن والسلامة مؤشرات الأداء من تشخيص واقع المدارس ومعالجة القضايا الملحة من تحسين البيئة المدرسية ورفع المستوى الأمني وزيادة الوعي الثقافي وترتبط أهداف الأمن والسلامة مع محاور الرؤية من خلال وطن طموح في إثراء المناهج التعليمية لأسس وقواعد السلامة العامة لكافة المراحل الدراسية وتحسين استقطاب منسقي الأمن والسلامة وتأهليهم وتدربيهم وإيقاظ روح تحمل المسؤولية وتفعيل الشراكة المجتمعية مع كافة شرائح المجتمع وتتطلع إدارة الأمن والسلامة لتحقيق أهداف علمية منها إنشاء منصة علمية خاصة بالأمن والسلامة شاملة لاحتياجات المستفيدين في المجال شاملة العروض والفيديوهات وتحفيز على البحث والابتكار في مجال الأمن والسلامة وإنتاج جيل مثقف واع بما يدور حوله من المخاطر قادراً على حل المشكلات وإدارة المخاطر بأسلوب علمي.

وأضافت أن هذا الملتقى يعتبر أحد أهم الجهود التوعوية التي تسعى إدارة الأمن والسلامة من خلال إقامته إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية حيث يعد هذا الملتقى أحد أهم معالم البرنامج الوطني للسلامة الذي يعد أحد مبادرات الادارة العامة للأمن والسلامة بالوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030