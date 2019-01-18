احدث الأخبار

محاولات صينية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران
أبرز المواد
 الموانئ الكويتية تتوقف عن الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية
أبرز المواد
 الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا
أبرز المواد
 نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن
أبرز المواد
 كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16
أبرز المواد
 بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة
منطقة الباحة
 مساعدة مدير ادارة الأمن والسلامة بتعليم مكة : ملتقى الأمن والسلامة يستلهم أهدافه من محاور رؤية المملكة الطموحة
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية الأميركي يجتمع مع نظيره من كوريا الشمالية
أبرز المواد
 أميرالجوف من الرياض إلى القريات في جوله على المحافظات والالتقاء بالمواطنين
أبرز المواد
 المعارض ” المسعري” يفضح صاحب حساب “مجتهد”
أبرز المواد
 جامعة جازان تدشن مبادرة ” السعودية تبرمج “
منطقة جازان
 “الغذاء والدواء” تغلـق 7 منشـآت مخالفـة وتوقف 23 خط إنتاج خلال شهر ديسمبر 2018
أبرز المواد
محاولات صينية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران

محاولات صينية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران

أبرز المواد
الموانئ الكويتية تتوقف عن الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية

الموانئ الكويتية تتوقف عن الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية

أبرز المواد
الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

أبرز المواد
نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

أبرز المواد

بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة

بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة
http://almnatiq.net/?p=681575
المناطق - الباحة
تنطلق في السجن العام بمنطقة الباحة دراسة برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”؛ بدءًا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439-1440هـ، وذلك بهدف تأهيل وتدريب مجموعة من نزلاء السجون في المنطقة، وتزويدهم بالخبرات والمعارف العلميّة والعمليّة.
واوضح مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين: “إنّ تفعيل الدراسة في برنامج دبلوم المحاسبة المالية في داخل سجون الباحة، يأتي في سياق التّعاون المشترك ما بين الجامعة، والمديرية العامّة للسجون بالمنطقة، وذلك إيمانًا بحقوق النّزلاء في التّعلم والتّعليم والتّدريب والتّأهيل، وبناءً على ما تحمله الجامعة من رسالة مجتمعيّة، وما تتضمّنه من أهداف رئيسة تسعى لتقديم خدمات اجتماعيّة، وتدريبيّة، وأكاديميّة في ضوء عقد شراكات مجتمعيّة نوعيّة مع الجهات الحكوميّة والقطاعات الخاصّة”.
مؤكدًا أنّ جامعة الباحة، سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة، إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة فيما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلاً عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.
من جهته قال مدير سجون منطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني: “قبل عدة أسابيع تمّ توقيع عقد شراكة ما بين جامعه الباحة ومديريه السجون بمنطقه الباحة وما هي إلاّ أسابيع قليلة حتى انبثقت أولى بذرات التعاون، وأصبحت واقعًا ملموسًا، وذلك بإقامة برنامج دبلوم المحاسبة المالية المصنّف من وزاره الخدمة المدنية”، مشيرًا إلى أنّ إقامة مثل هذا البرنامج الدراسي سيكون له -بدون أدنى شكٍّ- الأثر الكبير في فتح مجالات وفرص عمل للنزلاء بعد خروجهم من السجن، مؤكدًا أنّ البرنامج يعدّ بداية مباركة لمزيد من التعاون والعطاء ما بين جامعة ومديرية السجون بالمنطقة لما فيه الخير والنّفع للنزلاء.
وفي ذات السّياق قال عميد كلية المجتمع الدكتور ساري الزهراني: إنّ الكلية، بدعم وتوجيه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين، وبمتابعة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز الغامدي عمدت خلال الفترة الماضيّة على مدّ آواصر التواصل المستمر مع إدارة السجون في منطقة الباحة؛ لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة برنامج دبلوم المحاسبة من خلال استهداف بعض نزلاء السجن العام.
وأضاف، ومن خلال التّعاون المشترك ما بين الجامعة وإدارة السجون في المنطقة، تمّ الانتهاء من جميع مستلزمات إقامة البرنامج، سواء من حيث القاعات، أو المعامل، أو الجداول الدراسيّة.
وأشار إلى أنّ برنامج دبلوم المحاسبة المالية يهدف إلى تأهيل نزلاء السجون من خريجي الثانوية العامّة أو ما يعادلها، وذلك بتدريبهم وإعدادهم في مجالات المحاسبة المالية، ليتمكّنوا –بمشيئة الله- من خدمة وطنهم وتنميته بالانخراط إلى سوق العمل، سواء في الجهات الحكومية، أو القطاعات الخاصّة.

روابط ذات صلة

وفد موسوعة كيوبيديا بالمملكة يزورون قرية ذي عين التراثية بالباحة

وفد موسوعة كيوبيديا بالمملكة يزورون قرية ذي عين التراثية بالباحة
66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “

66 متدربة يشاركن بدورة كيف تحول حرفتك لمشروع بسياحة الباحة “
رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم يعقد اجتماعا مع الدكتور العاصمي

رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الاهلية للعلوم يعقد اجتماعا مع الدكتور العاصمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*