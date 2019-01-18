كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16

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تأهل فريقا الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .

وجاء تأهل الاتفاق بفوزه على الأمجاد بتسعة أهداف مقابل هدف ، فيما تغلب فريق التعاون على النهضة بستة أهداف دون رد ، ليواجه بذلك الاتفاق نظيره القيصومة في الدور المقبل فيما يلعب التعاون من الفائز من مباراة جدة والشباب .

ويلعب لاحقا النجوم مع الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، على أن يختتم الدور الـ 32 الليلة بمواجهة جدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.