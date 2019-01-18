احدث الأخبار

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا
أبرز المواد
 نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن
أبرز المواد
 كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16
أبرز المواد
 بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة
منطقة الباحة
 مساعدة مدير ادارة الأمن والسلامة بتعليم مكة : ملتقى الأمن والسلامة يستلهم أهدافه من محاور رؤية المملكة الطموحة
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية الأميركي يجتمع مع نظيره من كوريا الشمالية
أبرز المواد
 أميرالجوف من الرياض إلى القريات في جوله على المحافظات والالتقاء بالمواطنين
أبرز المواد
 المعارض ” المسعري” يفضح صاحب حساب “مجتهد”
أبرز المواد
 جامعة جازان تدشن مبادرة ” السعودية تبرمج “
منطقة جازان
 “الغذاء والدواء” تغلـق 7 منشـآت مخالفـة وتوقف 23 خط إنتاج خلال شهر ديسمبر 2018
أبرز المواد
 توصية بتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن لضبط الأسلحة غير الشرعية
أبرز المواد
 قياديو أرامكو يفضلون أملج وجهتهم السياحية
منطقة تبوك
الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

أبرز المواد
نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

أبرز المواد
كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16

كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16

أبرز المواد
بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة

بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة

منطقة الباحة

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=681592
المناطق - واس

عاود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة تحضيرًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الاثنين المقبل في ثمن نهائي كأس آسيا 2019 على استاد نادي الشارقة.
وأجرى المنتخب الوطني بمقر إقامته في أبوظبي حصة تدريبية، اكتفى فيها المدير الفني خوان انطونيو بيتزي بتمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام منتخب قطر، فيما خصص لبقية اللاعبين تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي.
وعلى صعيد متصل، واصل عمر هوساوي وياسر الشهراني التمارين الخاصة بهما في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضعان له.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين فترة حرة بعد نهاية التدريب، بعد تقرر أن يكون التجمع مساءً في الشارقة.

روابط ذات صلة

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن

نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن
كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16

كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16
وزير الخارجية الأميركي يجتمع مع نظيره من كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي يجتمع مع نظيره من كوريا الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*