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الموانئ الكويتية تتوقف عن الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية

الموانئ الكويتية تتوقف عن الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=681600
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم أن حركة الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية توقفت موقتاً ، بسبب تقلبات الأحوال الجوية .
ونقلت ” وكالة الأنباء الكويتية ” بياناً عن المؤسسة، أفادت خلاله بأن عمليات دخول السفن وخروجها من الموانئ ومنها، ميناء الشويخ والشعيبة متوقفه مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية .

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