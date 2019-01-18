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أمريكا تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

أمريكا تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=681606
المناطق - وكالات

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن الإدارة الأمريكية تنوي وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن ديف هاردن، الرئيس السابق للبعثة الأمريكية إلى المنطقة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تنوي وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.

ووصف هاردن هذه الخطوة بأنها “مثال آخر على انتهاء حل الدولتين”.

من جانبه، اعتبر السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو أن ذلك “خطوة قصيرة النظر إلى درجة يصعب تصديقها”، كونها تقطع برامج “ساعدت في تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين”.

أما روبيرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فاعتبر أن هذا القرار سيزيد من معاناة الفلسطينيين العاديين ويسيء إلى سمعة الولايات المتحدة، واصفا إياه بتهكم “تمهيدا مشرقا” لخطة السلام الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير “قانون مكافحة الإرهاب” الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الأمريكي في نوفمبر الماضي.

ويشترط هذا القانون تقديم المساعدات الأمريكية للسلطة الوطنية بوقفها صرف رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم.

وذكرت الصحيفة أن بعض موظفي الوكالة الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة غادروا مؤخرا مع عائلاتهم، ما يشير إلى توقف هؤلاء الموظفين عن تقديم المشاريع والمساعدات والدعم.

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