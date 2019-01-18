تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه دجانيني بالدقيقة 27 من ضربة جزاء ، ليقابل بذلك الأهلي في الدور المقبل فريق الوحدة .
ويلعب لاحقا جدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
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