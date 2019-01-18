الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك

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تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .

وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه دجانيني بالدقيقة 27 من ضربة جزاء ، ليقابل بذلك الأهلي في الدور المقبل فريق الوحدة .

ويلعب لاحقا جدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

