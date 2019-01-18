احدث الأخبار

الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك
أبرز المواد
 الأردن يدين نصب الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وهياكل بالقرب من حائط البراق في القدس
أبرز المواد
 ضبط ( 2.459.028 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 وصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 إيلون موسك يخطط لإنقاذ البشرية بربط الأدمغة بالإنترنت!
أبرز المواد
 أمريكا تقطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين
أبرز المواد
 محاولات صينية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران
أبرز المواد
 الموانئ الكويتية تتوقف عن الملاحة البحرية مؤقتاً بسبب تقلبات الأحوال الجوية
أبرز المواد
 الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا
أبرز المواد
 نادي الصقور يبدأ تسجيل المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز بحفر الباطن
أبرز المواد
 كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم: الاتفاق والتعاون إلى دور الـ 16
أبرز المواد
 بدء من الفصل الدراسي الثاني انطلاق برنامج “دبلوم المحاسبة المالية”لنزلاء السجون في الباحة
منطقة الباحة
الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك

الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك

أبرز المواد
الأردن يدين نصب الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وهياكل بالقرب من حائط البراق في القدس

الأردن يدين نصب الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وهياكل بالقرب من حائط البراق في القدس

أبرز المواد
ضبط ( 2.459.028 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط ( 2.459.028 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
وصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة

وصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة

أبرز المواد

الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك

الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك
http://almnatiq.net/?p=681621
المناطق - واس

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه دجانيني بالدقيقة 27 من ضربة جزاء ، ليقابل بذلك الأهلي في الدور المقبل فريق الوحدة .
ويلعب لاحقا جدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

روابط ذات صلة

الأردن يدين نصب الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وهياكل بالقرب من حائط البراق في القدس

الأردن يدين نصب الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وهياكل بالقرب من حائط البراق في القدس
ضبط ( 2.459.028 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط ( 2.459.028 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
وصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة

وصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*