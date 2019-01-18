مركز إسعاف محافظة الدائر ينتقل لمقره الجديد

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http://almnatiq.net/?p=681627
المناطق - فضه عطيف

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان .
وقع سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عمر السيد مساء أمس الأربعاء الموافق 1440/5/10
بالمركز الحضاري اتفاقية منفعة مع مالك مبنى مركز إسعاف محافظة الداير المواطن مفرح مسعود المالكي وقد حضر الإتفاقية محافظ محافظة الدائر الاستاذ نايف بن ناصر بن لبده وعدد كبير من مدراء الإدارات ومشايخ وأعيان المحافظة الجدير بالذكر أن مركز محافظة الداير يباشر البلاغات التي ترده من المحافظة من مركز إسعاف عيبان وانتقال المركز مع طاقمه الطبي والإسعافي سوف يسهم بشكل كبير في الوصول إلى الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في المحافظة وما جاورها بسرعه متناهية لتقديم الخدمة الإسعافية لأبناء المحافظة ويأتي هذا التدشين للمقر الجديد بدعم من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد وبمتابعة من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم لإيصال الخدمة الإسعافية لكل مواطن في أي محافظة من محافظات المنطقة .

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