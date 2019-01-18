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الامم المتحدة: مليون نازح من الحديدة منذ يونيو الماضي

الامم المتحدة: مليون نازح من الحديدة منذ يونيو الماضي
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=681636
المناطق - وكالات

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا من محافظة #الحديدة منذ اندلاع #الحرب في يونيو في العام 2018، وفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة بين يونيو 2018 – 15 يناير 2019، بلغ عدد العائلات النازحة من الحديدة في جميع أنحاء البلاد 174 ألفا و717، تمثل أكثر من مليون و48 ألفا و300 فرد.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 109 آلاف و867 عائلة، أي أكثر من 659 ألفا و300 فرد، في 4 محافظات هي #حجة، والمحويت، وريمة والحديدة نفسها.

وأضاف التقرير الأممي أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني قدموا مساعدات الاستجابة السريعة إلى ما لا يقل عن 100 ألف و166 أسرة، يمثلون أكثر من 996 ألفا و600 فرد من إجمالي النازحين.

ولفت إلى أن واردات الأغذية التجارية انخفضت في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها، منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة الواردات في يوليو 2016.

وذكر أن الوصول إلى المرافق الإنسانية والأشخاص المحتاجين في الحديدة لا يزال يشكل تحديا، مضيفا: لا يزال من المتعذر الوصول إلى المستودعات الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، حيث يتم تخزين ما يكفي من الغذاء لإطعام 3.5 مليون شخص لمدة شهر.

وتشمل المرافق الإنسانية الرئيسية الأخرى التي لا تزال مغلقة بحسب التقرير مخازن مفوضية شؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مستشفى 22 مايو.

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