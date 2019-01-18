المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

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تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: “بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها”، وتنطلق أعماله يوم غد برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة.

ويرأس وفد المملكة للمؤتمر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وسيلتقي معاليه خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام، فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة مفتي مصر الدكتور شوقي علام، ومعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء والشخصيات الإسلامية المشاركين في أعمال المؤتمر .

وسيتم خلال هذه الزيارة ، كذلك بحث ملفات عديدة أهمها التعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي المشترك، وتسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في مجال الدعوة والعناية بالمساجد وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، كما يستعرض الوزير عبداللطيف آل الشيخ تجربة المملكة الرائدة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في محاربة التطرف والجماعات المنحرفة، ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المنابر الدعوية من الغلاة وأهل الأهواء.