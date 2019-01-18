احدث الأخبار

السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان
أبرز المواد
 اتحاد الكرة المصري يخطر “الكاف” باختيار 14 يونيو موعدًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا
أبرز المواد
 المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة
أبرز المواد
 المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو الحكومة الليبية والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب
أبرز المواد
 الامم المتحدة: مليون نازح من الحديدة منذ يونيو الماضي
أبرز المواد
 فيديو مؤلم.. يمنية تشكو تجويعها وإهانتها على يد لصوص المساعدات الإنسانية
أبرز المواد
 مركز إسعاف محافظة الدائر ينتقل لمقره الجديد
منطقة جازان
 الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم في كأس الملك
أبرز المواد
 الأردن يدين نصب الاحتلال الإسرائيلي أعمدة وهياكل بالقرب من حائط البراق في القدس
أبرز المواد
 ضبط ( 2.459.028 ) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 وصول أكثر من 2.5 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 3 ملايين تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 إيلون موسك يخطط لإنقاذ البشرية بربط الأدمغة بالإنترنت!
أبرز المواد
السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان

السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان

أبرز المواد
اتحاد الكرة المصري يخطر “الكاف” باختيار 14 يونيو موعدًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا

اتحاد الكرة المصري يخطر “الكاف” باختيار 14 يونيو موعدًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا

أبرز المواد
المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

أبرز المواد
المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو الحكومة الليبية والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب

المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو الحكومة الليبية والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب

أبرز المواد

اتحاد الكرة المصري يخطر “الكاف” باختيار 14 يونيو موعدًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا

اتحاد الكرة المصري يخطر “الكاف” باختيار 14 يونيو موعدًا لانطلاق كأس أمم إفريقيا
http://almnatiq.net/?p=681645
المناطق - واس

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باختيار يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل موعدًا لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.
وقال أحمد مجاهد في تصريح له اليوم ” إن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابًا للاتحاد المصري بشأن تحديد الموعد المناسب لانطلاق البطولة القارية، خاصة وأن موعد انطلاق البطولة كان لم يتم كشف النقاب عنه بعد”.

روابط ذات صلة

السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان

السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان
المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة
المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو الحكومة الليبية والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب

المبعوث الأممي إلى ليبيا يدعو الحكومة الليبية والمجتمع الدولي للتحرك بسرعة وحزم لدعم الجنوب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*