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السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان

السجن 10 سنوات بحق قاض في تركيا فاز بجائزة لحقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=681648
المناطق - رويترز

أصدرت محكمة تركية اليوم الجمعة، حكما على قاض فاز بجائزة في مجال حقوق الإنسان، بالسجن 10 سنوات بتهمة صلته بشبكة “غولن”، الذي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة إنقلاب في 2016.

وذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية أن المعتقل مراد أرسلان منذ 22 شهرا، أدين بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة بعد أن وجه له الادعاء العام تهما باستخدام تطبيق رسائل مشفرة يسمى بايلوك، مشيرة إلى أن أرسلان نفى الاتهامات وقال إن أي أدلة على أنه استخدم هذا التطبيق كانت “مختلقة”.

ووفقا لرواية الحكومة التركية، فإن ذلك التطبيق المحظور استخدم على نطاق واسع بين أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بمسؤولية تدبير انقلاب فاشل قام فيه جنود مارقون بالاستيلاء على دبابات وطائرات وهاجموا البرلمان وقتلوا نحو 250 مدنيا.

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