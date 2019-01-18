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الأمير بدر بن سلطان يعزي أسرة الفنانة التشكيلية منيرة موصلي في وفاتها

الأمير بدر بن سلطان يعزي أسرة الفنانة التشكيلية منيرة موصلي في وفاتها
http://almnatiq.net/?p=681659
المناطق - جدة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لأسرة الفنانة التشكيلية منيرة أحمد موصلي التي وافتها المنية مؤخراً.
وعبّر نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبر ذوو الفقيدة عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

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