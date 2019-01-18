إصابة 30 فلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي على حدود غزة

المناطق - وكالات

أصيب 30 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات، الجمعة الثالثة والأربعين لـ”مسيرات العودة”، التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل شرقي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في القطاع، إن 30 فلسطينيا أصيبوا الجموعة، في مسيرة العودة، لافتا إلى أن من بينهم 3 مسعفين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت أن نحو 46 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، بينهم صحفيان فلسطينيان.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات الجمعة، حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع الجيش الإسرائيلي على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي. وأشعل متظاهرون النار في عدد قليل من إطارات السيارات.

وانطلقت مسيرات العودة في نهاية مارس 2018 بهدف التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في 1948 والمطالبة بفك الحصار المستمر منذ 2006 على قطاع غزة.

وقتل في المواجهات أكثر من 240 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما قتل جنديان إسرائيليان.