البيت الأبيض يكشف موعد القمة المرتقبة لترامب وكيم

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قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في نهاية شهر فبراير المقبل، بمكان سيعلن عنه في وقت لاحق.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد اجتمع ترامب لمدة ساعة ونصف الساعة مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول الجمعة، لبحث نزع السلاح النووي وتحديد القمة الثانية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت آخر زيارة قام بها تشول لواشنطن في يونيو، حين سلم ترامب خطابا من الزعيم الكوري الشمالي، مهد الطريق لعقد القمة الأولى بين الزعيمين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هكابي ساندرز، إن ترامب اجتمع لمدة 90 دقيقة بمبعوث كوريا الشمالية، مضيفة أن الرئيس “يتطلع قدما للقاء زعيم كوريا الشمالية في موقع سيعلن عنه لاحقا”.

يذكر أن القمة الأولى التاريخية بين ترامب وكيم، عقدت في يونيو الماضي في سنغافورة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق غير محدد بدقة للنزع النووي، إلا أنه لم يحرز تقدم ملموس منذ ذلك الحين.