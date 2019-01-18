بعد “أزمة خالد الغامدي”.. ماجد عبدالله: الفكر النصراوي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي

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دخل ماجد عبدالله، مهاجم فريق النصر السابق على خط الأزمة الخاصة باللاعب خالد الغامدي ، وانتقد تعامل أحمد البريكي، المدير التنفيذي في نادي النصر، مع بعض اللاعبين، واعتبر ما حدث لنجمَيْ الفريق يوسف خميس وخالد الغامدي لا ينسجم مع الفكر النصراوي.

وكتب ماجد عبر صفحته في تويتر: “حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه، وأهمها تقديره أبناءه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي بمنع نجومه من دخول النادي، مثل الكابتن يوسف خميس، وأخيرًا خالد الغامدي، يؤكد وجود تعامل مسيء، لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية”.

وفتح خالد الغامدي، لاعب نادي النصر، النار على مسؤولي وإدارة النادي على خلفية غموض مصير اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة.

اللاعب ظهر في قناة “العربية” وقال في تصريحاته أن الإدارة تسببت في حرمانه من دخول الحصة التدريبية التي سبقت مباراة الأنصار في كأس الملك.

وأضاف أن محسن الحارثي، مدير الكرة بالفريق الأول، إلى أن هناك توجيهات تمنعه من الدخول إلى ملعب التدريب، وذلك في أول حصة تدريبية للمدرب الجديد.

وأنهى اللاعب تصريحاته : منعت من التحدث مع رئيس النادي، سعود آل سويلم، بعد الموقف الذي حدث معي، ومتأكد من أنه وصلته معلومات خاطئة عن ما جرى، والموقف يؤكد أنني أصبحت لاعبا غير مرغوب فيه بالنادي.