‏مدير أحوال بلقرن يزور مستشفى سبت العلاية لتفعيل مبادرة ” نأتي إليك “

المناطق - بلقرن

قام مدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة بلقرن أ. فهد العلياني بزيارة لمستشفى سبت العلاية العام أمس الخميس وذلك لعرض مبادرة ( نأتي إليك ) التي تطلقها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتقديم الخدمة للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة .

حيث رحب مدير ⁧‫مستشفى سبت العلاية المكلف ‬أ. حامد القرني بالمبادرة وقدم شكره لأحوال بلقرن على هذه اللفتة .

وأوضح العلياني أن هذا يأتي ضمن توجيه الأحوال المدنية بمنطقة عسير لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال العربات والحقائب المتنقلة وأضاف بأن هذه الخدمات تقدم لمنسوبي المستشفى في أماكن تواجدهم وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات في المحافظة